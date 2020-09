Brozovic Inter, il suo agente è a Milano: si attende l'offerta del B.Monaco

Si va man mano delineando ogni giorno sempre di più la strategia di mercato dell'Inter di Antonio Conte. Per quanto l'inizio della regular season sia ormai alle porte, la rosa a disposizione del tecnico salentino sembra destinata ad assistere a veri e propri scombussolamenti. La sempre più probabile partenza di Godin direzione Cagliari e quella di Ranocchia direzione Genoa, potrebbero essere solo l'antipasto di ciò che potrebbe accadere, con tra l'altro giocatori come Joao Mario, Dalbert, Asamoah, Candreva e Vecino che non hanno ancora definitivo il proprio futuro.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il maggiore indiziato fra i "big" a poter lasciare Milano è Marcelo Brozovic. Il centrocampista croato, da tempo perno dei nerazzurri, potrebbe vedere radicalmente cambiato il suo futuro, visto anche l'interessamento del Bayern Monaco. Stando alle ultime indiscrezioni, il suo agente Miroslav Bicanic, sarebbe proprio a Milano in attesa di una prima offerta da parte dei bavaresi, così mda poter tracciare alcune linee guida da seguire.

La dirigenza meneghina ha come obiettivo quello di poter portare all'ombra della Madonnina N'Golo Kantè ma per farlo, serviranno almeno 50 milioni. Il leitmotiv del club di Viale della Liberazione resta sempre quello dell'autofinanziamento e l'agnello sacrificale potrebbe essere proprio il centrocampista ex Dinamo Zagabria. L'ad Beppe Marotta chiede 40 milioni o poco più, restano da comprendere quelle degli attuali campioni d'Europa.