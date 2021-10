Brozovic, incontro a breve per il rinnovo. Ma attenti al Newcastle di Pif

L'Inter e Marcelo Brozovic si incontreranno presto per discutere del rinnovo. Attenzione, però, al Newcastle del fondo miliardario Pif.

È quanto riporta oggi, lunedì 11 ottobre, Tuttosport. Il contratto del croato è in scadenza. A giugno infatti il vincolo tra le parti si scioglierà ed il giocatore, a partire da gennaio, potrà essere libero di firmare con qualsiasi altra squadra. Per questa ragione i tempi iniziano a stringere e, giovedì, scrive il quotidiano torinese dovrebbe esserci il primo incontro per provare a trovare l'accordo. Si parte da un dato certo. La volontà comune è quella di proseguire insieme.

Brozovic infatti a Milano ha trovato la sua dimensione: in campo e non solo. Nel capoluogo lombardo il centrocampista sta portando avanti anche diversi affari. Il suo brand "Epic brozo" sta andando molto bene. In campo resta uno dei leader indiscusso e nel ruolo che Spalletti gli ha cucito addosso, quello di regista di centrocampo, è diventato il motore dell'Inter. Il nodo d sciogliere è quello dell'ingaggio che andrebbe a percepire con il nuovo contratto. In questo senso ci sarà da affrontare la "questione Chalanoglu". Il turco percepisce infatti cinque milioni di euro netti e (anche) per questo Brozovic non vorrebbe guadagnare di meno. L'accordo, scrive Tuttosport, potrebbe arrivare intorno ai 6-6,5 milioni di euro netti a stagione. Ma potrebbero servire più incontri per far sì che tutti i dettagli vengano limati.

Intanto diversi club tengono d'occhio l'evolversi della vicenda. PSG e Chelsea si erano già informati, mentre la new entry è il Newcastle, fresca di acquisizione da parte del ricchissimo fondo Pif (che potrebbe ingaggiare Conte). L'Inter comunque si muove sul mercato. L'obiettivo per gennaio resta Villar, che servirà a rinforzare una mediana che vuole continuare a poter contare anche su Brozovic.