Borussia Inter, super Lukaku, ma la vittoria porta un'altra firma

Borussia Inter di ieri sera ha visto i nerazzurri prendersi la vittoria e rimettersi prepotentemente in corsa per il passaggio del turno. Ora tutto è possibile, e questo si deve in particolar modo a Romelu Lukaku, autore di due reti. Il belga ha anche partecipato con un colpo di tacco alla prima rete e ha servito a Lautaro il pallone poi finito sul palo. Ora sono 4 gol su 4 partite in Champions e 7 su 8 partite in campionato.

Numeri stratosferici per questa prima parte di stagione. Ma ieri, come scrive la Gazzetta dello Sport, è stata soprattutto la vittoria di Antonio Conte, che ha restituito la vittoria alla sua squadra tornando fedele ai suoi principi. Niente trequartista, in rete i suoi uomini (Lukaku e Darmian) e scelte sue.

Basti pensare a Darmian per Hakimi. Il primo segna, il secondo entra a gara in corso e, giocando come vuole Conte, serve l'assist per Lukaku. Conte ritrova se stesso e porta la squadra a ritrovare i risultati. da rivedere però i cali di concentrazione che hanno portato la rete del Borussia a fine primo tempo ed il gol (poi annullato) del 3 a 3.