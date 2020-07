Borja Valero Inter, da esubero a imprescindibile: rinnovo ad un passo

E' stato considerato più volte in partenza, un esubero del quale l'Inter avrebbe dovuto privarsi nel più breve tempo possibile. Fuori dai piani e relegato alla panchina, la maggior parte degli addetti ai lavori lo consideravano ormai vicino alla fine della propria carriera: poco minutaggio, poca fiducia ma tanto sacrificio.

Poi però, con il passare del tempo, l'Inter ha iniziato a dover affrontare le grane infortuni dei vari Sensi, Vecino, Brozovic e Barella e così, quando meno te lo aspetti, ecco che il centrocampista spagnolo torna ad essere decisivo. Talento, esperienza ed intelligenza tattica hanno da sempre caratterizzato Borja Valero che soprattutto durante l'arco di questa stagione, ha saputo dimostrare il suo valore rendendosi in alcune partite imprescindibile ai fini di un equilibrio di squadra. Sempre professionale e sicuro di se stesso, la sua dedizione è stata molto apprezzata da Antonio Conte che lo vorrebbe in sella con se anche il prossimo anno quando i nerazzurri saranno chiamati al definitivo salto di qualità.

Così, secondo quanto riportato da Tuttosport, dopo che per mesi il rinnovo del suo contratto era stato dato per impossibile, adesso quest'ultimo potrebbe trovare riscontro a breve. Il club di Via della Liberazione starebbe pensando infatti ad un prolungamento del contratto per un ulteriore anno poichè la sua duttilità gli permette di essere impiegato in tutte le posizioni del 3-4-1-2 o del 3-5-2.

La società premia quindi la professionalità del centrocampista spagnolo che a suon di ottime prestazioni, ha convinto allenatore e società. Come si suol dire, una favola a lieto fine.