Bologna-Inter: la decisione del giudice sportivo, il caso

Bologna-Inter: un match che si sta giocando su altri campi.

Il club nerazzurro presenterà appello in merito alla decisione di far recuperare la gara contro i felsinei. Infatti come riportaro dal Corriere dello Sport, il Giudice Sportivo non ha ravvisato la necessità di approfondimenti, considerando il provvedimento dell’Asl una valida causa di forza maggiore.

Ad oggi per il Bologna niente sanzioni nemmeno per la mancata disputa della gara, quando invece ricodano bene tutti "l'incidente" della distinta. La palla passa in automatico alla Lega di Serie A per l’organizzazione relativa ad una nuova disputa dell’incontro. La risposta dell’Inter non si è fatta attendere, ci si aspettava una decisione differente ed è stato presentato un appello alla Corte Federale.

Nel frattempo alla Pinetina si attende l’esito del tampone al quale si sottoporrà Inzaghi nelle prossime ore. Oggi giornata di riposo, per tutti gli allenamenti riprenderanno domani. Con il gruppo torneranno Vecino reduce dalla squalifica con l’Uruguay e Barella dopo lo stage in nazionale.