Bologna Inter, Conte si affida alla bestia nera e lancia l'uomo più discusso

La Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, riporta le dichiarazioni di Antonio Conte in vista della sfida di oggi contro il Bologna, in particolar modo quando si è parlato di Valentino Lazaro. "Abbiamo speso venti milioni ed era un investimento giusto, perché ci crediamo. Bisognerà dargli la chance di giocare dall’inizio e di esprimere le sue qualità".

"L’austriaco, finora 58’ da subentrante fra Champions e A (2 presenze), dovrebbe far rifiatare Candreva. L’ultima “comparsata” a Reggio Emilia era coincisa con la quasi-rimonta del Sassuolo: dovrà mostrare crescita, soprattutto difensiva. Sull’altra fascia in vantaggio Biraghi, Sensi è rientrato fra i convocati ma al massimo giocherà uno spezzone di preparazione al Dortmund. Anche Vecino in panchina".

Proprio Candreva, secondo Opta, vede nel Bologna una preda particolarmente ghiotta: l'esterno ha infatti segnato tre gol e fornito tre assist contro i felsinei in Serie A. Contro i rossoblu ha trovato anche la sua prima rete nel massimo campionato, nel febbraio 2010 con la maglia della Juventus.