Benevento Inter, seconda stagionale ma per Conte arriva già una svolta

Benevento Inter, oggi alle 18 i nerazzurri guidati di Antonio Conte affronteranno la squadra di Inzaghi nel recupero della prima giornata di campionato. Per il tecnico, riporta la Gazzetta dello Sport, c'è già una svolta in arrivo rispetto al match di sabato contro la Fiorentina. Si tratta del debutto dal primo minuto di Arturo Vidal, subentrato a gara in corso qualche gionro fa ma pronto a prendersi oggi un ruolo da protagonista.

Il cileno, con il suo ingresso in campo, ha contribuito a permettere il cambio di passo che ha portato anche il rovesciamento del risultato. Con lui Conte avrà il giocatore che garantisce equilibro, visto che,scrive la roea, vidal sa quando tamponare e quando correre. Ma soprattutto a quali zone del campo coprire, evitando di correre a vuoto sprecando energie.

Oltre questo l'ex Barcellona consente di cambiare rapidamente lo schieramento. Con lui in campo si facilita il passaggio dal centrocampo con vertice basso a quello con vertice alto (3-5-2 o 3-4-1-2).