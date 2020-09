Benevento Inter, pronti dal 1' Vidal, Hakimi e Sanchez

Archiviata la vittoria da "pazza Inter" contro la Fiorentina, i nerazzurri sono già proiettati verso il match di Benevento in programma mercoledì alle ore 18.00. L'incontro, valido per il recupero della 1a giornata della regular season, vedrà i ragazzi di Antonio Conte opposti ad una squadra che ben ha figurato al debutto stagionale.

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il tecnico salentino sarebbe pronto ad una mini-rivoluzione, complice anche una panchina finalmente competitiva e all'altezza della situazione. Visti i tre impegni ufficiali nell'arco di otto giorni, sembra avviato verso la panchina Lukaku a vantaggio di Sanchez che affiancherà quindi Lautaro Martinez nel tandem d'attacco.

In mezzo al campo, va verso una maglia da titolare anche Arturo Vidal: da comprendere se al posto di Barella o di Brozovic. Sull'out di destra anche lo stesso Hakimi sembra il favorito per partire dal 1', con uno fra Young e Perisic che si accomoderà verosimilmente in panchina.

Torna dal 1' dopo la squalifica Stefan De Vrij con Bastoni e uno fra D'Ambrosio e Skriniar a comporre il reparto arretrato.