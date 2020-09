Benevento Inter, Conte opta per il turnover: riposo per Lautaro?

Un piccolo tour-de-force, niente in confronto a ciò che sarà fra qualche settimana. L'Inter si prepara fisicamente e mentalmente a quella che sarà una stagione estenuante e senza pause, testando fin da subito quelli che potrebbero essere i suoi futuri equilibri. Fra campo e mercato, nulla è stato ancora pienamente definito ma contemporaneamente a ciò, c'è un nuovo campionato appena iniziato che ha fin da subito riservato grandi emozioni.

In vista della trasferta di Benevento di domani pomeriggio, valida per il recupero della 1a giornata della regular season, Conte sembra intenzionato a far ruotare i suoi, facendo rifiatare alcuni in vista di un importante incrocio quale quello di domenica contro la Lazio di Simone Inzaghi.

Come riportato dal Corriere dello Sport, si va verso la conferma del 3-4-1-2 con il ritorno al centro della difesa di De Vrij e il rinnovato ballottaggio fra D'Ambrosio e Skriniar sul centro-destra. Bastoni dovrebbe tornare nella sua naturale posizione sul centro-sinistra mentre in mezzo al campo con un Barella leggermente acciaccato, potrebbe essere riconfermato Brozovic con al suo fianco Arturo Vidal. Dal 1' anche Hakimi sull'out di destra e Young su quello di sinistra. In attacco, possibile turno di riposo per uno fra Lautaro e Lukaku: pronto Sanchez accanto ad uno dei due, con Sensi a loro supporto al posto di Christian Eriksen.

INTER(3-4-1-2): Handanovic, D'Ambrosio/Skriniar , De Vrij, Bastoni, Hakimi, Brozovic, Vidal/Barella , Young, Sensi, Sanchez/Lautaro, Lukaku. All. Antonio Conte.