Bellerin, la strategia dell'Inter e il no dell'Arsenal. Due le alternative

E Bellerin? Lo spagnolo è stato individuato dall'Inter come ideale sostituto di Hakimi. Ma, la trattativa con l'Arsenal, è attualmente in salita. Racconta le evoluzioni, oggi, La Gazzetta dello Sport.

"Se non siamo al braccio di ferro, poco di manca. Inter e Arsenal si studiano a distanza per Hector Bellerin. Una mossa a testa, siamo ancora alla guerra di posizione. Ma prima o dopo arriverà la resa dei conti", la ricostruzione del quotidiano.

C'è il sì di Bellerin al trasferimento a Milano, ma il prestito non convince gli inglesi. L'Inter punta al titolo temporaneo, più il diritto del riscatto. Risposta secca dei Gunners: no. E la richiesta di 20 milioni per il cartellino.

Ecco dunque che l'Inter sta sondando delle alternative. Da Dumfries ("la salita è ancora più ripida"), a Nahuel Molina ("la sua crescita internazionale ha fatto lievitare la sua quotazione: siamo intorno ai 20 milioni di euro, anche in questo caso. Ma di sicuro, il suo nome fa parte dell’agenda nerazzurra").