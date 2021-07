Belgio-Italia, pagelle all'unanimità: "Ha il torto di divorarsi il gol più facile"

Belgio-Italia, pagelle all'unanimità quest'oggi (sabato 3 luglio 2021, ndr): 5,5. Insufficiente è stata valutata la prova fornita da Romelu Lukaku con la maglia del Belgio che, diversamente da quanto ci si poteva aspettare, ha sofferto molto la fisicità della retroguardia azzurra - Girogio Chiellini in primis - non riuscendo mai a far vedere la propria esplosività, alla quale ha abituato tutti in queste ultime due stagioni in nerazzurro sotto la guida di Conte.

Il primo giudizio insufficiente arriva dalla pagella de La Gazzetta dello Sport che, nel raccontare la prova del 9 dell'Inter, elogia la prestazione difensiva di Giorgio Chiellini che è riuscito a contenerlo sul piano fisico: "Chiellini assorbe la sua fisicità e gliela restituisce". Nota positiva l'ennesimo rigore realizzato, difficilmente sbaglia, che però non è bastato al Belgio per riacciuffare l'Italia: "Impeccabile dal dischetto, ha il torto di divorarsi il più facile dei gol, a mezzo metro dalla porta". Così sentenzia la rosea.

Sul errore davanti alla porta, non è riuscito a colpire la palla di testa sul cross deviato di Chadli, si concentra anche la pagella del Corriere dello Sport che, dandogli l'insufficienza, scrive: "Manca l'occasione del pareggio: errore grave. Combina poco altro". Poi il quotidiano aggiunge: "Il belga s'inginocchia, fa il pollice verso gli azzurri per l'adesione a Black Lives Matters e perde il duello a petto in fuori con Chiellini. Gli scappa solo una volta in partenza, poi il difensore toscano riesce a prendergli le misure. A un sospiro dall'intervallo, riporta in partita il Belgio segnando su rigore (centrale)". Questi i giudizi di alcuni dei quotidiani sportivi in edicola sulla prova di Big Rom.