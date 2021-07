Belgio-Italia, la Gazzetta è certa: "Finalmente è lui"

Belgio-Italia: "Finalmente è lui". Con queste parole La Gazzetta dello Sport apre quest'oggi (sabato 3 luglio 2021, ndr) la sezione dedicata alle pagelle del match che ieri sera ha visto gli azzurri avere la meglio del Belgio di Lukaku per 2-1 grazie alle reti Insigne e Barella. Proprio a quest'ultimo, centrocampista dell'Inter, vanno gli elogi della rosea. Una partita fatta di sostanza, sacrificio e dedizione.

Ecco come continua: "Entrata a testa bassa, deciso, palla sradicata e difesa, poi botta imparabile. Quanta lotta in mezzo". Un 7,5 pieno che sa di riscatto dopo alcune critiche ricevute nel match passato contro l'Austria. Ieri sera il nerazzurro ha fatto nuovamente capire perché Roberto Mancini si affida a lui in mediana. Lotta, sostanza, continuità ed una classe pregevole in occasione del gol. Saltati tre avversari e botta all'angolino basso.

Sta di fatto che comunque la rosea, dopo tutti gli elogi, gli lancia indirettamente una sfida che sa - allo stesso tempo - di monito per i prossimi avversari che la Nazionale incontrerà in semifinale martedì 6 luglio alle 21:00 a Wembley: "E se torna Barella…". Parole motivazionali per lui che ieri ha fatto intravedere qualcosa d'importante, ma per il quotidiano può ancora fare meglio. I tifosi dell'Inter lo sanno, quelli della Spagna sono stati avvisati.