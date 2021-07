Belgio-Italia, elogi a non finire: "Dopo l'attesa, si presenta con un eurogol"

Belgio-Italia, elogi a non finire. Proprio così, dopo alcune critiche è tempo di soddisfazioni per Nicolò Barella. Il 24enne nerazzurro è risultato tra i migliori di una Nazionale che ieri sera ha superato - senza non qualche sofferenza - la corazzata Belgio. Il centrocampista ha aperto le danze con un gol superbo fatto di classe, tenacia e determinazione: "Un eurogol". Così lo ha definito l'edizione odierna del Corriere dello Sport (sabato 3 luglio 2021, ndr) che gli ha dato un bel 7,5 in pagella.

"Dopo tanta attesa e un girone non esaltante, l'interista si è presentato con un eurogol. Scatto pieno di cattiveria per come va a riprendere la palla e calcia dopo aver saltato Thorgan Hazard e Vermaelen". Apre così la pagella finale del nerazzurro che è tornato sui livelli ai quali aveva abituato tutti durante l'ultima esaltante e straordinaria stagione, culminata con la vittoria dello scudetto. Alla sostanza ha aggiunto pure una rete da urlo che ha permesso di aprire le danze e alla quale è poi seguito il raddoppio, altrettanto spettacolare, di Lorenzo Insigne.

"C'è tanto altro dentro una partita super, anche tocchi geniali". Queste le ultime parole sul resoconto del match di Barella. Ora la Nazionale, martedì 6 giugno alle ore 21:00 a Wembley, affronterà la Spagna di Luis Enrique. Un avversario ostico, che in passato ha riservato più di qualche dispiacere agli azzurri, ma in questo momento la squadra di Mancini - unita più che mai - può contare su una qualità di gioco elevata e sulla tenacia dei propri ragazzi: Barella docet.