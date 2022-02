Bastoni, arriva un importante aggiornamento sulle sue condizioni

Bastoni sta tenendo con il fiato sospeso il mondo nerazzurro.

Il difensore ha lasciato il campo a causa di un infortunio martedì sera, nel match contro la Roma vinto per 2 a 0. Il volto sofferente del giocatore non lasciava presagire nulla di confortante, anche se poi gli esami del giorno successivo hanno escluso conseguenze gravi. Simone Inzaghi (che sarà assente nella gara contro il Napoli per squalifica) era già rassegnato a non poter contare sul suo titolare per le prossime due gare di campionato, visto che il giudice sportivo gli ha inflitto due giornate di stop, a causa di veementi proteste contro l'arbitro nel derby. La speranza era ovviamente quella di poterlo schierare in campo per il match contro il Liverpool di mercoledì prossimo.

La Gazzetta dello Sport questa mattina ha riportato un importante aggiornamento sulle condizioni di Alessandro Bastoni. Il gonfiore diminuisce di ora in ora, e anche il dolore, che nei primi giorni era fortissimo, va diminuendo. Ci sarebbero quindi molte speranze, chiude la rosea, di vedere il giocatore in campo per l'andata degli ottavi di finale di Champions League contro gli uomini di Klopp. Se così fosse sarebbe una grande notizia per il tecnico nerazzurro, che già dovrà fare a meno di Nicolò Barella (che salterà anche il ritorno per squalifica) e Joaquin Correa. Intanto arrivano notizie anche sul rientro di Robin Gosens (che puoi leggere qui).