Barella, l'Inter risponde alla Roma: ecco la nuova offerta al Cagliari

Nuova offerta dell'Inter per Nicolò Barella. Il centrocampista del Cagliari è conteso dai nerazzurri e dalla Roma, ma il club di Corso Vittorio Emanuele, secondo il quotidiano La Nuova Sardegna, è pronto ad un nuovo assalto.

“La determinazione della Roma, pronta ad acquistare Nicolò Barella è stata come una scossa per l’Inter. I giallorossi hanno trovato la chiave giusta per soddisfare le richieste del presidente Giulini, offrendo 35 milioni cash e il cartellino di Defrel, giocatore che piace moltissimo al Cagliari. Il patron rossoblù non ha detto sì, anche perché la proposta dei giallorossi è stata fatta solo verbalmente, però è molto tentato dal farlo.

L’Inter lunedì tornerà alla carica con una proposta più allettante delle precedenti. Offrirà 36 milioni in contanti, il cartellino a scelta di Eder o Bastoni (Conte sembra aver mollato e detto sì alla partenza del difensore) e il prestito secco di Di Marco, esterno sinistro nazionale Under 21, la scorsa stagione al Parma.

Se i termini saranno questi, i nerazzurri hanno buone possibilità di chiudere l’affare e fare felice Barella che tra le due destinazioni preferisce Milano. Se arriverà la fumata bianca e Barella finirà all’Inter, il Cagliari è deciso ad utilizzare una parte dei soldi che incasserà per puntare su Defrel, giocatore che con Pavoletti formerebbe un’assortita coppia d’attacco. La Roma lo valuta sedici milioni ma è disposta a trattare. A 12-13 si potrebbe chiudere”.