Barella Inter, infortunio in amichevole: oggi gli accertamenti

L'apprensione, durante l'amichevole di ieri pomeriggio fra Inter e Lugano, non è di certo mancata. Infatti, dopo appena 20', a dare forfait è stato Nicolò Barella, l' unica nota stonata dell'incontro terminato 5-0.

Come riportato dal Corriere dello Sport, dopo aver ricevuto una botta, l'ex centrocampista del Cagliari è stato costretto ad uscire per via di una contusione a spalla e braccio. Nella giornata di oggi, lo staff medico nerazzurro provvederà a verificare ancora una volta le sue condizioni, pronto quindi a sottoporlo nel caso ad alcuni accertamenti.

L'intento è quello di averlo a disposizione contro la Fiorentina il 26 settembre, ma a quanto pare il piccolo infortunio non preoccupa più di tanto.