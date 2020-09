Barella Inter, da promessa a leader incontrastato: crescita impressionante

Da giovane promessa a leader incontrastato. Antonio Conte ci vide fin troppo bene durante la scorsa sessione estiva di mercato: desiderato in lungo e in largo, la giovane promessa arrivo all'ombra della Madonnina per 40 milioni di euro, cifra considerata dai più esagerata. A distanza di un anno, quella somma di denaro investita risulta essere ampiamente giustificata, con l'ex Cagliari in grado di stupire tutto e tutti.

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, Nicolò Barella rappresenta il futuro dell'Inter e della Nazionale, l'unico titolare che in fondo il tecnico salentino non vorrebbe mai far riposare per via della sua utilità e duttilità sia in fase offensiva, sia in fase difensiva. Costanza, cattiveria e determinazione al giocatore non mancano e di questo passo, egli potrà sicuramente rappresentare in futuro uno dei maggiori talenti azzurri.

Il classe 97' ha dimostrato, nonostante la giovane età, di avere dalla sua tanta esperienza, come se fosse abituato a giocare certe partite. Anche in Nazionale, con l'Italia di Roberto Mancini, è riuscito ad imporsi e a prendere in mano le chiavi del centrocampo, vedi le prestazioni con Bosnia prima e Olanda poi. Il futuro non può che essere roseo e a partire dal primo impegno stagionale contro la Fiorentina, l'obiettivo sarà solo ed esclusivamente uno: la consacrazione.