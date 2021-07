Barella in crisi? Berti: "Nervosetto, buon segno ora. E' come me: vi spiego"

Barella spento con la Nazionale? Nicola Berti, ex centrocampista nerazzurro, entra in soccorso del calciatore dell'Inter, comunque protagonista ad Euro2020.

"Bene nelle prime due, bene nel primo tempo contro l’Austria, poi forse un po’ nervosetto. Però è buon segno, quando iniziano i “dentro o fuori” serve questa tensione. E comunque mi sembra che fisicamente non abbia problemi", l'analisi di Berti a La Gazzetta dello Sport.

Sulle analogie con Barella, Berti spiega: "Nicolò è simile a me, l’ho sempre detto: vive le partite come facevo io, ha la cattiveria pazzesca che avevo io, gli si gonfiano le vene come a me, corre come un disperato perché non si dà pace finché non fa quello che ha in testa. Tecnicamente è più bravo, io ero più forte fisicamente: forse quel gol lì farebbe più fatica a segnarlo, ma la porta ce l’ha in testa sempre".