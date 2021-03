Barella è super: sarà capitano. E Mancini lo esalta: "Può diventare la stella dell'Europeo"

Barella off limits. Il centrocampista nerazzurro è ormai una realtà consolidata. Testa, muscoli e anche qualità per l'ex Cagliari, colonna del centrocampo nerazzurro. Barella colpisce per personalità e pregusta traguardi.

Il Corriere della Sera lo celebra: dominatore, il miglior investimento per il futuro dell'Inter. Il quotidiano rimarca il pensiero di Rastelli, ex tecnico di Barella: "Nicolò è Dunga con i piedi di Rui Costa".

Ma quanto vale Barella? Certamente più dei 45 milioni spesi dall'Inter per acquistarlo. Sarà lui il capitano, nei piani dell'Inter, quando Handanovic lascerà.

"Può diventare la stella dell'Europeo", la previsione del commissario tecnico della Nazionale, Roberto Mancini, in chiave azzurra.