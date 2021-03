Barella e Sensi bocciati in Nazionale. Le pagelle negative della stampa

Ancora una vittoria per l'Italia di Mancini che, ieri, ha battuto anche la Bulgaria. Due calciatori nerazzurri sono scesi in campo: Barella e Sensi. Non particolarmente positive, almeno a giudicare dai voti della pagelle odierne de La Gazzetta dello Sport, le loro prove.

Barella becca addirittura un 5: "Non è questo il trascinatore di Italia e Inter. Barella fa rima con “mattonella”, la zona dove gioca: niente incursioni, niente corse area-area. Concede troppo a Kostadinov, si gestisce. Del vero Barella non si può fare a meno", il giudizio del quotidiano che colloca l'interista come il peggiore della sfida.

Voto 5.5 a Sensi: "Per noi il suo ruolo è quello di mezzala creativa, non di centrale. La Bulgaria difensiva lo aiuta, ma si “sente” che ha giocato poco e il contributo è generoso ma limitato. Può solo crescere".