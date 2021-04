Barella e Lukaku i totem di Conte. Con loro altri sette intoccabili

Nove intoccabili nella marcia inarrestabile dell'Inter. Li raduna, oggi, La Gazzetta dello Sport nel suo articolo su chi, fra i nerazzurri, ha giocato di più.

Due i totem di Conte fra i calciatori in movimento. Barella e Lukaku. Il centrocampista ha disputato 2332 minuti, saltando per squalifica soltanto l'ultima sfida col Cagliari. Il centravanti belga invece ha totalizzato 2315 minuti, conseguenza di due stop (col Parma e, in parte, con l'Atalanta).

Handanovic (2700 minuti, il più presente), Bastoni, De Vrij, Skriniar, Hakimi, Brozovic e Lautaro gli altri leader di un gruppo che vola.