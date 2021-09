Barella, che numeri! 'Solo Pogba meglio'. L'Inter ora prepara due mosse

Nicolò Barella cresce eccome. Il centrocampista nerazzurro non si pone limiti e migliora a vista d'occhio. Un dato, fotografato oggi da La Gazzetta dello Sport, spinge ancora più su l'ex Cagliari. Barella - spiega il quotidiano - è il secondo miglior centrocampista d'Europa per numero di assist, fatta eccezione per quelli derivanti da piazzati.

Gli assist veri, insomma, specifica il giornale, portano la firma e i piedi di Barella. Quattro per l'esattezza: il nerazzurro è secondo solo a Pogba (che ne ha totalizzati fin qui sette). Un Barella mai visto prima, perché ora è decisivo anche in zona gol. "Tanto altruista quanto decisivo. Se ai passaggi si aggiunge pure il golletto al Bologna, si arriva a cinque reti a cui ha partecipato: mai il ragazzo aveva iniziato così, mai dai tempi di Ibra 2007-08 un interista aveva messo il becco in una rete a partita nelle prime cinque".

E allora può gongolare l'Inter. E presto premierà il centrocampista con un adeguamento e, soprattutto, con la fascia da capitano che erediterà da Handanovic. Due mosse ricostruite così oggi dal quotidiano: "Da un lato quella fascia si arrotolerà al suo braccio nel post-Handa, dall’altro arriverà un nuovo contratto blindato. Al momento la data di scadenza è 2024 e l’ingaggio 2,5 milioni, ma entro un mese il club convocherà il suo agente, Alessandro Beltrami, per entrare nel nocciolo della discussione".

E il campo? Maggiore libertà, tatticamente, con Inzaghi: è così che Barella sta compiendo l'ulteriore salto di qualità (il centrocampista è recuperato in vista dell'Atalanta, clicca qui per leggere le sue condizioni).