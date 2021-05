Barella: "Che fatica quest'anno! Critiche al gioco dell'Inter? Rispondo così"

Barella ha rilasciato un'intervista pubblicata questa mattina da France Football all'interno della quale ha affrontato diversi argomenti sulla stagione che si sta per concludere. Stagione lunga e piena di impegni, anche se si è trovato un rimedio alla fatica.

"A volte mi sentivo molto stanco prima delle partite, al punto da chiedermi: 'Come giocherò?'. In particolare, nella pause della nazionale ci sono sempre state tre partite. Ma con il nostro lavoro e la nostra passione, la fatica passa in secondo piano. E poi c'era uno scudetto in gioco, quindi abbiamo fatto quel sacrificio fisico".

Merito anche e soprattutto del tecnico quindi, per il quale il centrocampista ha speso parole al miele.

"Ha le sue linee guida, quelle che conosciamo da anni, devi solo guardare le partite, si vede. È così competente in tutto, non solo mentalmente, ma anche tattica, nell'allenamento. Non è facile entrare nei suoi meccanismi. L'anno scorso eravamo una squadra di Conte; quest'anno siamo la squadra perfetta di Conte. Ridiamo e scherziamo perché non siamo più in lotta, ma abbiamo ancora la vittoria di domenica come nostro obiettivo, non c'è altra scelta"

Lo scudetto conquistato al termine di una cavalcata trionfale, soprattutto nel girone di ritorno. tuttavia ci sono state critiche per quanto riguarda il piano del gioco. barella però si sente di rispondere così.

"Allenatori, ex giocatori, giornalisti, ognuno ha le sue idee e io rispetto le loro opinioni. Ma prima che l'Atalanta facesse sei gol a partita, eravamo il miglior attacco: abbiamo la miglior difesa, abbiamo vinto lo scudetto. Perché criticare una squadra che ha fatto tutto questo? Diciamo che preferiamo un altro stile di gioco: sì al possesso, ma l'Inter ha optato per un gioco in linea con le sue caratteristiche. Perché fai possesso quando puoi andare dritto in porta con "Lauty", "Romy" e Hakimi?".