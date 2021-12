Barella a cuore aperto. Dal Liverpool al futuro di Brozovic: dice tutto!

Barella off limits. Il centrocampista dell'Inter incassa premi.

L'ultimo riconoscimento per l'ex Cagliari è arrivato nell'ambito di Gazzetta Award, in cui Barella si è aggiudicato la sezione 'exploit dell'anno'. La Gazzetta dello Sport, oggi 15 dicembre, riporta le dichiarazioni dell'asso nerazzurro. Un'annata solare magica quella di Barella che, oltre al campionato con l'Inter, ha vinto pure l'Europeo - sempre da protagonista - con la maglia della Nazionale italiana di Roberto Mancini.

Barella ha dichiarato: "La premessa è d’obbligo: c’è più concorrenza rispetto alla scorsa stagione, credo che il torneo sarà equilibrato fino al termine. Ma qualcosa in più delle altre ce l’abbiamo. Ed è la consapevolezza, l’esperienza", il pensiero sulla corsa Scudetto.

Barella ha confermato la libertà d'azione concessa da Simone Inzaghi: un cambio di orientamento dettato dalle nuove idee del mister che sta impattando come meglio non poteva a Milano. E sul Liverpool (leggi qui l'editoriale di InterDipendenza.net sulla sfida contro i Reds), Barella ha assicurato: "Penso che la sfida sarà equilibrata. A Madrid per 60’ abbiamo dominato".

Poi, l'aneddoto di mercato riguardo Marcelo Brozovic, compagno di reparto, oltre che di tante battaglie: "Ama l’Inter, ha dato tantissimo per questa squadra. E l’ha fatto anche in anni in cui era difficile giocare qui. Poi la scelta sarà sua, ovviamente".