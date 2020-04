Barcellona, ecco la chiave per arrivare a Lautaro: pronti a cedere un big

Il Barcellona non sembra disposto ad arrendersi e anzi, potrebbe ben presto rilanciare nella speranza di portare in Spagna Lautaro Martinez. Questo è quanto sostiene l'edizione odierna di TuttoSport, secondo cui il club blaugrana starebbe aspettando gli introiti dalla cessione di un giocatore per tentare l'assalto definitivo all'attaccante nerazzurro.

Il calciatore in questione è Philippe Coutinho, attualmente in prestito al Bayen Monaco ma che non verrà riscattato dai bavaresi. Come riportato dal quotidiano torinese, il Barça sa bene che recuperare i 120 milioni investiti su di lui qualche anno fa è praticamente impossibile, ma allo stesso tempo non sembra disposto a svendere un giocatore di assoluto valore.

Il club campione di Spagna avrebbe fissato il prezzo di Coutinho intorno agli 80 milioni di euro e a quanto pare il Chelsea sarebbe già a lavoro per riportare in Inghilterra l'ex Inter, che proprio in Premier League ha disputato le sue stagioni migliori con la maglia del Liverpool. I proventi dalla cessione del brasiliano verrebbero poi dirottati immediatamente su Lautaro: il Barcellona sembra ormai consapevole che l'Inter non è disposta a trattare, e che lascerà partire il suo gioiello solo versando l'intero importo della clausola rescissoria.