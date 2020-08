Ausilio Inter, difficile un suo addio: la Roma resta sullo sfondo

Terminata la stagione 2019/2020 con la sconfitta in finale di Europa League, per l'Inter è arrivata l'ora di iniziare a programmare la nuova stagione, quella 2020/2021 ormai alle porte. A tenere banco in queste ore è il futuro di Antonio Conte come del resto anche quello del direttore sportivo nerazzurro Piero Ausilio.

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, un suo addio, contrariamente a quanto riportato ieri dalle maggiori agenzie di stampa, appare al momento molto improbabile anche in virtù del contratto da poco rinnovato fino al 2022.

Di conseguenza, nonostante la corte più che serrata della nuova Roma targata Franklin, il futuro di Ausilio ormai da ben 15 anni all'ombra della Madonnina apparirebbe più che solido e indissolubilmente legato ai meneghini.