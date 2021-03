Attesa per i tamponi: verdetto in giornata. Prossimo giro domani

L'Inter continua a rimanere in allerta ed attende l'esito dei tamponi effettuati nella giornata di ieri. Il risultato dovrebbe essere comunicato in giornata. Dopo aver ricevuto il risultato dei tamponi molecolari eseguiti nella giornata di giovedì, ora i nerazzurri si preparano ai prossimi giorni in attesa di arrivare al 22 marzo, giorno in cui scadrà il blocco degli allenamenti imposto dall'Ats.

Scrive così stamani la Gazzetta dello Sport che precisa: "Ieri l’Inter ha ricevuto l’esito dei tamponi molecolari effettuati giovedì: nessun altro calciatore è risultato positivo. Al momento i calciatori colpiti dal Covid-19 sono D’Ambrosio, Handanovic, De Vrij e Vecino". In una Pinetina blindata, oggi si attendono i risultati dei test di ieri. Poi domani altro giro di tamponi.

Il verdetto dei tamponi molecolari previsti per domani, si scoprirà lunedì. Questo fornirà diverse indicazioni su quali decisioni prendere per le prossime giornate. Non resta che attendere.