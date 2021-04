Attaccante di scorta: Sanchez in affanno, per il futuro c'è un identikit

Tra Sanchez e... Muriel. L'Inter si interroga su un attacco che continua a poggiare essenzialmente sulla grandissima vena dei titolari Lukaku e Lautaro.

Troppo poco, per La Gazzetta dello Sport, che oggi descrive gli affanni di Sanchez, ieri opaco contro il Cagliari. Per non parlare di Pinamonti che, fin qui, si è visto pochissimo. Viaggia ad alto ritmo, insomma, solo la LuLa.

L'identikit per il futuro resta quello di Muriel: farebbe felici tutti, specifica il quotidiano. Anche se Gasperini vuol tenerselo stretto.