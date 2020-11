Atalanta-Inter, la probabile di Conte: rifiata Hakimi, Skriniar dal 1' (GdS)

Atalanta-Inter, tra un sorriso ed un velo di preoccupazione mister Antonio Conte si prepara per le scelte ufficiali della rosa da far scendere in campo questo pomeriggio alle ore 15 a Bergamo. Stando a quanto riporta la Gazzetta dello Sport, il mister tira un sospiro di sollievo per il recupero in extremis di Lukaku - andrà solamente in panchina e molto probabilmente se non necessario non verrà utilizzato -, ma dall'altro lato rimane leggermente cupo.

Questo in quanto la situazione di Gagliardini non gli permette di stare sereno e dovrebbe quindi, al 90%, propendere per schierare la mediana usuale con Barella-Vidal e Brozovic, con quest'ultimi due ad agire da diga e l'italiano dietro le due punte che per l'occasione dovrebbero essere Lautaro-Sanchez (il cileno avrebbe recuperato dal fastidio muscolare e dopo lo spezzone con il Real sarebbe pronto a partire dal primo minuto). Per il resto: "Da segnalare il ritorno dal 1' di Skriniar ed il probabile avvicendamento tra Darmian e Hakimi sulla fascia destra". Sull'out di sinistra invece sembrerebbe in vantaggio Ashley Young su Ivan Perisic, anche se il croato dopo le ultime prestazioni potrebbe nuovamente partire da titolare (due gol negli ultimi due impegni nerazzurri tra campionato e Champions League). Panchina per il danese Eriksen.

In difesa con il sopracitato rientro di Skriniar dovrebbero andare a completare il trio De Vrij e Bastoni, vista anche l'assenza di Ranocchia e Kolarov. Tra i pali sempre capitan Handanovic. La probabile dunque, con il consueto 3-4-1-2, dovrebbe essere: Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Vidal, Brozovic, Young; Barella; Sanchez, Lautaro