Atalanta Inter, Inzaghi cambia formazione. Il giocatore è ormai titolare?

Atalanta Inter in programma Domenica prossima, 16 ottobre, rappresenta un crocevia importante per la stagione in corso.

I nerazzurri infatti sono a caccia del nono successo consecutivo in campionato, e del consolidamento del primo posto in classifica. Simone Inzaghi, che sta facendo i conti con un calendario proibitivo, dovrà studiare attentamente la formazione da mandare in campo. Il tecnico dovrà infatti dosare sapientemente le forze, visto che si viene dalle sfide contro Lazio e Juventus. Dopo la trasferta di Bergamo invece ci saranno Venezia, Coppa Italia, Milan e Napoli. Secondo quanto riportato questa mattina dalla Gazzetta dello Sport potrebbero esserci quindi due cambi di formazione rispetto alla gara di due giorni fa contro i bianconeri.

Difesa confermata. Il trio composto da Stefan De Vrij, Alessandro Bastoni e Milan Skriniar avrà il compito di arginare Muriel e compagni. Nessuna novità nemmeno a centrocampo, dove si vedranno ancora Marcelo Brozovic, Hakan Calhanoglu e Nicolò Barella. Sulla fascia destra probabile innesto di Matteo Darmian al posto di Denzel Dumfrires, mentre a sinistra confermatissimo Ivan Perisic. In attacco invece potrebbe esserci il cambio più importante. Alexis Sanchez potrebbe di nuovo prendersi il posto da titolare (come accaduto sempre nelle ultime di campionato). Il cileno sembra ormai aver messo in seria difficoltà Inzgahi, al punto da potersi considerare quasi un titolare. L'ex United potrebbe far coppia con Lautaro Martinze, spedendo così in panchina Edin Dzeko.