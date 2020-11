Atalanta Inter, Conte cambia formazione: la probabile

Atalanta Inter andrà in scena domenica pomeriggio, e Conte deve ancora fare a meno di alcuni uomini, assenti per infortunio. in difesa però rientra Skriniar, che ricomporrà il reparto titolare con De Vrij e Bastoni.

Ci saranno diversi cambi rispetto alle ultime uscite a centrocampo, dove ritorna dal primo minuto Gagliardini. Quest'ultimo sarà affiancato da Vidal e Barella, stando al corriere dello Sport. Anche a sinistra ci sarà un cambio, dove giocherà Darmian, mentre a destra il solito Hakimi.

In attacco Lukaku vuole esserci, ma qualora venisse convocato partirà dalla panchina. Stesso destino per Sanchez, ragione per la quale la coppia titolare sarà ancora Lautaro-Perisic.