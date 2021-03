Atalanta, Gasperini in sicurezza: occhio però alla possibile sorpresa

L'Atalanta arriva a Milano sull'onda degli ultimi risultati raccolti - 4 vittorie nelle ultime cinque partite - e vuole consolidare il quarto posto, magari riuscendo a rimanere in scia della Juventus ora al terzo posto. Gli uomini di Gasperini sono ormai abituati a giocare partite di livello ed il match di domani sera si presume che regalerà diverse emozioni visti i valori che scenderanno in campo.

Per i bergamaschi ancora qualche dubbio tra i pali dove dovrebbe giocare Gollini - reduce da due turni di riposo - anche se non è scontato che il Gasp punti ancora su Sportiello. Per la difesa a tre sicuri di una maglia da titolare sia Toloi che Romero, con il terzo posto che se lo giocano Djimsiti (condizioni da valutare) e Palomino reduce dal gol al Crotone nel turno infrasettimanale.

In mediana sugli esterni spazio a Gosens sulla sinistra e a Maehle sull'out opposto vista l'assenza prolungata di Hateboer (rientro previsto non prima di aprile). In regia l'ormai collaudata coppia Freuler-De Roon, con Pessina invece che andrà molto probabilmente - come il suo solito - ad agire dietro le due punte che dovrebbero essere completamente sudamericane: Muriel e Zapata. Ilicic dovrebbe partire dalla panchina, ma occhio alle novità dell'ultimo momento.