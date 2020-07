Asamoah Inter, fine della corsa: il ghanese lascerà Milano

L'Inter ha una due chiare necessità: acquistare giocatori d'esperienza ma anche sfoltire la rosa. I leitmotiv sono e saranno chiari e a questo scopo, Antonio Conte assieme alla dirigenza ha già da tempo fatto il punto della situazione. Una delle possibili partenze è rappresentata da Kwadwo Asamoah che a scanso di equivoci, lascerà Milano.

Il terzino ghanese, lungodegente di vecchia data, è stato vittima di una stagione travagliata che lo ha visto quasi completamente fermo ai box. Dopo aver smaltito, almeno in parte l'infortunio, si sono susseguite numerose panchine e tribune, segno di come il terzino ex Juventus sia ormai fuori dal progetto.

E' quanto afferma questa mattina nella sua edizione cartacea Tuttosport, la quale sostiene che a fine stagione verrà fatto un punto della situazione, consapevoli però che una permanenza del giocatore, almeno per il momento, appare complicata. Marotta lo stima molto, soprattutto per via della sua esperienza e dei numerosi scudetti alzati al cielo ma se Conte, a fine stagione, dovesse ribadire l'esclusione dal progetto, Asamoah lascerà i meneghini.

La sua ultima apparizione risale all'Inter-Roma del 6 dicembre 2019 quando subentrò a gara in corso. Da quel momento, nessun'altra apparizione. Così, dopo tre anni, la sua avventura sembra ormai essere arrivata al capolinea.