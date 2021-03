Ansia Eriksen: Conte trema e valuta le alternative. Pronto il rilancio?

SOS centrocampo per l'Inter di Conte. Dopo l'intervento in artroscopia per Vidal (out per almeno 3-4 settimane), altra notizia dalle note amare per i nerazzurri: infiammazione per Eriksen. Il danese da due giorni svolge un lavoro differenziato che lo porta ad essere in forte dubbio per il match di domani pomeriggio contro il Torino: "Una decisione definitiva verrà presa nella rifinitura di oggi. Tuttavia, se non altro per precauzione, è difficile immaginare che l'ex Spurs possa essere titolare domani pomeriggio".

Riporta così l'edizione odierna del Corriere dello Sport che fa il punto sulle possibile alternative che vaglierà mister Conte in vista dell'impegno contro i granata: "Gli indizi puntano su Gagliardini. Le alternative sono Sensi e Vecino, che, dal punto di vista fisico, non hanno alcun problema". Nonostante ciò, per quest'ultimi due, potrebbe essere un azzardo lanciarli dal 1' minuto vista la loro inattività dell'ultimo periodo.

Per l'azzurro l'ultimo scorcio di match risale alla gara contro la Juventus del 9 febbraio nella semifinale di ritorno di Coppa Italia, mentre per l'uruguagio bisogna tornare indietro all'estate dello scorso anno e precisamente a luglio, prima dell'intervento al ginocchio. Quest'ultimo comunque, da un mese abbondante come riporta il quotidiano, siede stabilmente in panchina pronto ad essere utilizzato in favore della causa nerazzurra. Non resta che attendere che il mister sciolga le riserve, tutto sarà più chiaro alla fine della giornata odierna.