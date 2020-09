Amichevoli Inter, due osservati speciali contro Carrarese e Pisa: il punto

Continua imperterrita la preparazione dell'Inter di Antonio Conte in vista della prima giornata di campionato. Nelle due amichevoli in programma fra oggi e domani contro Carrarese e Pisa al Centro Sportivo Suning, sotto la lente d'ingrandimento di staff tecnico e dirigenza ci saranno Ivan Perisic e Radja Nainggolan. Rientrati entrambi dal prestito, l'obiettivo sarà comprendere quanto possano essere funzionali al gioco del tecnico salentino che sarà quindi chiamato a valutare i due anche in ottica mercato.

Come riportato da Tuttosport, se da una parte la cessione del centrocampista belga appare assai improbabile, dall'altra quella dell'esterno croato potrebbe addirittura realizzarsi, anche se al momento di concreto c'è ben poco. Conte proverà ancora una volta, a distanza di un anno, ad inserirlo nel suo scacchiere tattico, con l'out di sinistra favorito in un suo eventuale futuro impiego.

Il "Ninja" invece sarà chiamato a dimostrare di essere una valida alternativa ai titolari e di certo, con una stagione molto compattata e ricca di impegni, il suo apporto in caso di permanenza potrà risultare determinante.