Allegri Inter, i nerazzurri devono fare i conti con una nuova pretendente?

Allegri sembra essere il nome forte in casa Inter in caso di rottura definitiva con Antonio Conte. Decisivo sarà l'incontro di domani tra il tecnico e la dirigenza.

Qualora si decidesse per un cambio in panchina, come detto, l'ex Juventus è in pole position. Tuttavia, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, potrebbe esserci una nuova pretendente all'allenatore attualmente libero.

Si tratterebbe del PSG, che ieri sera ha perso la finale di Champions contro il Bayern Monaco e potrebbe decidere di esonerare Tuchel. Quello che trapela è che comunque Allegri preferirebbe l'Inter, che tra le altre cose gli consentirebbe di restare in Italia.