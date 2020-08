Allegri Inter, con il tecnico livornese cambierebbe il mercato: il punto

Pensare di investire oltre 180 milioni come avvenuto nella scorsa stagione appare qualcosa di utopistico. La società, nella persona del presidente Zhang, ha tutta l'intenzione di migliorare la rosa a disposizione di Antonio Conte, conscia però di non poter accontentare quest'ultimo in tutto e per tutto. Il tecnico salentino si aspetta dalla proprietà un mercato importante, ma il punto fondamentale in fin dei conti è che fra i riscatti di Barella e Sensi e l'acquisto di Hakimi, sarebbero stati investiti già 90 milioni di euro.

Come riportato da Tuttosport, sempre l'ex tecnico del Chelsea avrebbe chiesto di trattenere a Milano Lautaro Martinez, dando via libera invece alle cessioni di Brozovic e Skriniar, tant'è che quest'ultimo è stato ed è ancora tuttora oggetto di scambio con Ndombelè del Tottenham che Mourinho vede ormai sempre più fuori dalla sua idea di gioco.

Con Skriniar partente, la società avrebbe intenzione di sostituirlo con Kumbulla dell'Hellas Verona trovandosi quindi in disaccordo con Conte che vorrebbe un difensore più esperto come Smalling o Izzo. A centrocampo Borja Valero andrebbe verso il rinnovo di un ulteriore anno del suo contratto, senza accantonare allo stesso tempo l'idea di scambio Vecino-Allan con il Napoli. Sulla fascia sinistra Emerson Palmieri continuerebbe ad essere il preferito mentre come vice Lukaku si andrebbe alla ricerca di Dzeko o Giroud, anche se la società visto l'ingaggio corposo di Sanchez in qualità di terzo attaccante, preferirebbe una punta più giovane come Pinamonti.

Con Massimiliano Allegri invece tutto muterebbe a partire da Skriniar che tornerebbe al centro del progetto vista la difesa a quattro che Allegri opterà. Lo stesso Ivan Perisic potrebbe far rientro alla base dal Bayern Monaco e a centrocampo, tutti gli sforzi economico si concentrerebbero su un top come Milinkovic Savic o come Kross del Real Madrid, vecchio pallino del tecnico livornese.