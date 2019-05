Accesso alla Champions fondamentale. Ecco quanto incasserebbe l'Inter

L’Inter domenica sera si gioca tutto nella gara contro l’Empoli. L’ultima gara di campionato infatti vale l’accesso alla prossima Champions League. Rientrare tra le prime quattro del campionato, riporta la Gazzetta dello Sport, comporta sia un ritorno di immagine, dato dal prestigio di confrontarsi con le migliori squadre europee, ma non solo.

La Uefa prevede un premio pari a 50 milioni di euro, cui vanno aggiunti altri 13 milioni derivanti dagli sponsor.

“I contratti firmati con Pirelli, Nike e Suning, i principali partner del club, prevedono infatti che scattino «assegni» in caso di ingresso nella competizione: 6 milioni, 3,75 e 3 rispettivamente. Poi c’è l’indotto, come si direbbe in economia, che va dal botteghino ai premi per i punti nel girone, ad altri circoli virtuosi che si innescano. Ma subito, domenica notte, saranno 63 sicuri".