A Bola - Il Benfica all'assalto dell'Inter, vuole un nerazzurro: si tratta

Il Benfica vuole rafforzare l'attacco e una delle priorità è Andrea Pinamonti. I lusitani, secondo quanto riporta il quotidiano A Bola, stanno cercando di acquistare l'attaccante dell'Inter e sono sulla buona strada per negoziare con il Real Madrid per Raúl de Tomás.

Il club portoghese ha preso contatto la dirigenza nerazzurra, avanzando un'offerta da 15 milioni di euro. L'Inter per il momento dice no. "Pinamonti è un italiano n. 20 di 9 anni con un contratto fino al 2021 con l'Inter. La scorsa stagione ha giocato in prestito dai nerazzurri del Frosinone, dove ha aggiunto 27 presenze in Serie A (cinque gol e tre assist)."

L’Inter, però, ha altre idee e rilancia con una valutazione superiore ai 20 milioni per il bomber che è letteralmente esploso nei recenti Mondiali Under 20 e che ha stupito tutti non solo con la maglia del Frosinone.