Ranocchia carica l’Inter, il difensore parla da leader

Il difensore dei nerazzurri parla delle prossime sfide dei nerazzurri

Andrea Ranocchia, difensore dell’Inter, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport rilasciando le seguenti dichiarazioni: “La nostra stagione non può limitarsi al doppio confronto con la Juve. Quello, nel caso, potrebbe darci sei punti. Per i nostri obiettivi ne servono molti di più. Champions? Giocheremo con grande tranquillità”

“La Juve? Batterla è sempre bello, ma il percorso deve riguardare tutte le partite del campionato, della Champions League e della Coppa Italia.

Con una gara singola non si va lontani, noi dobbiamo migliorare dopo le prime partite e arrivare pronti agli appuntamenti che contano. Al massimo con la Juve possiamo fare sei punti, per arrivare in fondo ce ne vogliono di più.

La Champions? “E’ un ritorno che io aspettavo da tanti anni, l’anno scorso abbiamo centrato un obiettivo fondamentale per un progetto che dovrà andare avanti negli anni: sono contento di tornarci con questa maglia, sarà bello sfidare avversari importanti. Ce la giochiamo con tutti con tranquillità”.



La concorrenza in difesa è aumentata con l’arrivo in nerazzurro di De Vrij, ma Andrea Ranocchia parla comunque da leader.Nonostante sia ormai relegato in panchina, il difensore nerazzurro è sempre esemplare dal posto di vista professionale.