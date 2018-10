Ranking Uefa, l’Inter vola dopo le vittorie in Champions: nerazzurri in testa

I nerazzurri in vetta alla classifica per la stagione in corso

Il sito ufficiale dell’Uefa ha infatti reso noti i punteggi aggiornati della classifica UEFA per quanto riguarda la graduatoria generale e quella della stagione in corso. L’Inter è attualmente al primo posto, dopo le prime due giornate di Champions League.

Tutto è merito, ovviamente, dei successi ottenuti contro Tottenham e PSV Eindhoven. In vetta, con i nerazzurri ci sono anche Juventus, Atletico Madrid, Borussia Dortmund e Barcellona, prossimo avversario proprio dell’Inter in Champions League, tutte con 8 punti (sei conquistati più due di bonus dopo l’accesso alla fase a gironi). Nel ranking generale invece l’Inter rimane alla 54esima posizione, in seguito ai punti accumulati nelle passate stagioni.

Italia davanti alla Premier per un giorno

Dopo le 4 vittorie delle 4 italiane in Champions (Inter, Juventus, Roma e Napoli) nella seconda giornata dei gironi eliminatori, “l’Italia ha superato di slancio l’Inghilterra nel ranking Uefa raggiungendo i 67,440 punti, contro i 67,177 degli inglesi, per poi tornarle dietro di appena due centesimi di punto (0,023) dopo l’Europa League (le vittorie di Chelsea, Arsenal e Milan, il crollo della Lazio). La Spagna è lontana ( 89,711)”. Questo quanto riporta La Repubblica in un suo articolo.