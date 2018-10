Rampulla non crede nell’Inter: “Il Napoli è ancora l’anti Juventus”

L’ex portiere bianconero crede che l’anti-Juve sia ancora il Napoli: “L’Inter deve crescere”

L’ex portiere della Juventus, Michelangelo Rampulla è stato intervistato da Tuttojuve.com e non si è risparmiato nel commentare l’andamento del campionato. L’ex bianconero ha messo a confronto l‘Inter del triplete con la Juventus attuale azzardando l’ipotesi di replica da parte degli uomini di Allegri quest’anno grazie anche all’arrivo di Cristiano Ronaldo. “L’Inter non partì bene quell’anno e la Juventus rimase in testa alla classifica fino a novembre. Si riprese anche grazie al tonfo della Roma. La Juve è partita bene e dovrà pensare partita dopo partita”

Rampulla, inoltre, crede che l’anti-Juventus resti il Napoli con i nerazzurri che devono ancora crescere nel gioco di squadra: “L’Inter è in crescita, vince grazie a giocate individuali ma non è ancora al livello del Napoli. Gli azzurri vincono grazie al collettivo. AI nerazzurri aggiungerei anche la Roma se riuscirà a recuperare la consapevolezza della Champions“.

I nerazzurri già lunedì contro la Lazio saranno chiamati a riscattare la sconfitta di Champions contro il Barcellona. Un ulteriore esame di maturità per gli uomini di Spalletti per continuare a scalare i piani alti della classifica.