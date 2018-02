Rafinha: “Voglio rimanere all’Inter. Il top player della Serie A è…”

Il brasiliano vuole rimanere in nerazzurro

Rafinha ha già deciso. Vuole rimanere all’Inter. Durante la lunga intervista alla Gazzetta dello Sport, il brasiliano ha espresso chiaramente la sua volontà. L’ex Barcellona ha parlato anche delle sue condizioni fisiche e della Serie A.

“Ora sto bene, sto trovando il giusto ritmo. Sono contento della mia condizione e mi sto adattando al vostro calcio. Il ginocchio va meglio, certi doloretti sono normali dopo mesi di inattività. Tutto però sta andando nella giusta direzione. Mi sento vicino al top. La mia prima da titolare? L’idea di Spalletti di utilizzarmi a partita in corso è stata molto intelligente. Io mi sento pronto, se il mister dovesse chiedermi la disponibilità, gliela darò. Il derby di Milano? E’ una sfida di cui parla tutto il mondo, vale un Barcellona-Real Madrid o River-Boca. I tifosi interisti? Non sento la pressione del salvatore della patria. Casomai è una motivazione ulteriore verso la gente che mi ha accolto in modo stupendo. Derby o qualificazione in Champions? Voglio prima vincere il derby. Poi la Champions verrà da sé…”

Rafinha poi parla anche di Mauro Icardi, suo amico da molti anni: “Se Mauro segna è anche grazie agli assist dei compagni. E comunque se mi dicessero di firmare per un posto in Champions con i soli gol di Icardi e Perisic chiederei subito la penna. Mauro è giovane ma già un grande capitano. Se rimango all’Inter il prossimo anno? Certo, è quello che voglio. Non sono venuto per recuperare la forma per poi tornare al Barcellona. Cosa mi ha detto Messi prima di andare via dal Barcellona? Che stavo andando in un top club europeo. Il giocatore Italiano pronto per il grande salto? Insigne. Lui è super”.