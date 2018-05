Rafinha vuole restare a Milano

Rafinha ha convinto la dirigenza nerazzurra ed il suo destino sembra essere sempre più milanese. Il brasiliano, giunto in Lombardia tra non poco scetticismo, ha preso in mano la squadra contribuendo in maniera esponenziale alla causa interista.

L’inizio non è stato semplice a per i noti problemi fisici ma, una volta acquisita la giusta condizione fisica, non è stato difficile mostrare tutto il proprio talento. Mezzala, trequartista ed esterno non limitano il classe ’93 che ha garantito tanta qualità alla squadra.

Il piano

Il ragazzo, dunque, ha fatto capire in maniera evidente di voler restare ad Appiano. A gennaio è stato rilevato da Piero Ausilio con un prestito con diritto di riscatto pari a 35 milioni di Euro più 3 di bonus.

Secondo il Mundo Deportivo, ad oggi, l’Inter vorrebbe acquistare Rafinha a titolo definitivo per una somma che si aggira intorno ai 18-20 milioni di Euro o proporre un ulteriore prestito per un’altra stagione.

Lo stesso direttore, a giorni, volerà in Catalogna per illustrare il proprio piano e convincere i dirigenti del Barcellona. Anche la società cinese vorrebbe trattenere il centrocampista brasiliano ma a prezzo di saldo.

Il calciatore ha già effettuato tre assist per i suoi compagni e quando è in campo, la squadra gira diversamente. Velocità di manovra, tecnica e punti di riferimento diventano fondamentali per il tecnico di Certaldo. Dal 24 febbraio è stato utilizzato da titolare per ben 9 volte su 10.

Anche contro la Juventus è stato uno dei migliori del match tenendo sempre palla e portando i suoi compagni ad una strepitosa rimonta anche in inferiorità numerica. Con l’uscita del brasiliano, infatti, la squadra ne ha pesantemente risentito. La conseguente uscita di Icardi ha spianato la strada ai bianconeri.

Calciomercato.com