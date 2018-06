Mercato Inter: Rafinha “esperienza spettacolare”

(Mercato Inter)Rafinha ha parlato poco fa all’emittente brasiliana Lance!. Nelle sue parole tutta l’amarezza per come sono finite le cose con l’Inter. Ma anche la grande felicità per l’esperienza vissuta a Milano. Queste le sue parole.

«L’Inter? È stata un’esperienza spettacolare, uno stile di calcio e una lingua che non conoscevo. Per me la cosa più importante era tornare a giocare e fare il maggior numero di partite dopo l’infortunio. Sapevo che era fondamentale la mia capacità di adattarmi rapidamente, grazie ai miei compagni e ai tifosi sono stato ricevuto molto bene e ho ritrovato fiducia nel mio calcio.”

” Il campionato spagnolo è più tecnico, in Italia c’è molta più attenzione alla tattica, per esempio è difficile in Spagna vedere una difesa a cinque. Ora mi sento molto bene, dopo un lungo infortunio quando torni spesso ci sono scompensi muscolari.”

Pensavo di rimanere

“È stato molto importante il lavoro che ho fatto con il mio preparatore fisico, per me è stato quello il segreto: allenamento di mattina e lavoro per rinforzarmi il pomeriggio. Ho passato cinque mesi molto buoni all’Inter, mi sono sentito molto bene e pensavo sul serio che con la qualificazione in Champions League sarei rimasto, ma non è successo.

Il calcio a volte non porta ciò che la gente vuole, ora sono un giocatore del Barcellona ma ancora non mi sono riunito con il club, la mia testa comunque è pronta a presentarsi l’11 luglio per il precampionato”.

Fonte Lance!