Inter: la tristissima rivelazione di Rafinha. Parole da brividi

Quell’esperienza spettacolare

“Per me l’Inter è stata un’esperienza spettacolare. Dopo il lungo infortunio era importante ritornare a giocare. Mi sono trovato in un campionato che non conoscevo e in un Paese nuovo. Per questo sapevo che sarebbe stata fondamentale la mia capacità di adattarmi. Sono stato accolto benissimo dai miei compagni. Grazie a loro e ai tifosi nerazzurri, ho ritrovato fiducia nel mio modo di giocare a calcio”. Insomma: un’empatia che è subito esplosa in modo reciproco. Poi, però, ecco le parole che lasciano in eredità tanta tristezza.