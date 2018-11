Rafinha: arriva la smentita dell’ex Inter. Il giocatore chiarisce la sua posizione

Dichiarazioni importanti quelle rilasciate da Rafinha nel pomeriggio, il giocatore ha smentito una voce

Quest’oggi Rafinha Alcántara ha assistito alla presentazione della 2a edizione della ‘Barcellona Fun Run’ a favore della Ricerca sul Cancro. Il giocatore del Barcellona è stato intervistato ed è stata l’occasione per chiarire la voce di un suo possibile addio a gennaio.

Un probabile addio spiegato dal padre e agente di Rafinha. Nei giorni scorsi Mazinho ha parlato di come la situazione di suo figlio sia “pazzesca”, per il poco spazio trovato in squadra in questa prima parte di stagione. Rafinha ha smentito tutto. Queste le sue parole: “Sono un giocatore del Barcellona e sono pienamente impegnato con la squadra. La mia testa è al Barcellona”.

Miglior club del mondo

Rafinha ha commentato le parole del padre, tirando una stoccata a Mazinho. “Mio padre ha sbagliato a dire quelle cose. “È stato proprio lui a insegnarmi i valori”, queste le parole del giocatore brasiliano.

Continua l’ex giocatore dell’Inter: “Ciò che mi turba di più è che il mio impegno è stato messo in dubbio. Sto giocando per la migliore squadra del mondo, è molto competitiva e devo lavorare molto duramente per avere delle occasioni”. Il giocatore brasiliano resterà a Barcellona? La Roma è molto interessata, mentre l’Inter monitora la situazione.