Mercato Inter: Rabiot escluso dallo spogliatoio

(Mercato Inter) La vicenda sta prendendo le forme della telenovela. La settimana scorsa la notizia dell’esclusione di Rabiot dal giro dei titolari del PSG, oggi una notizia scuote il club parigino in maniera profonda. E’ il sito Gianlucadimarzio.com a riportare la novità di questa settimana. L’allenatore Tuchel avrebbe deciso di vietare a Rabiot di accedere agli spogliatoi del club parigino.

La volontà del centrocampista di non rinnovare il contratto sta provocando un vero sconquasso, anche perchè a giugno potrà scegliere la sua destinazione a parametro zero. Secondo Gianluca Di Marzio “la mancanza di riconoscenza da parte del club si spiega però con il comportamento adottato negli ultimi mesi dal giocatore e dal suo entourage.

“Ci ha preso in giro”, ha dichiarato senza troppi giri di parole il ds Henrique, “C’è stato un lungo e positivo dialogo per il rinnovo del contratto e il Psg si è impegnato ad accettare tutte le condizioni volute da Rabiot. Poi però è arrivato questo spiazzante dietrofront. Irrispettoso per il club e per i tifosi, soprattutto da parte di un giocatore che veste i nostri colori dai tempi delle giovanili“.

Parte l’assalto

Parte dunque l’assalto ad un giocatore che è stato ripetutamente avvicinato all’Inter in diverse sessioni di mercato.

I nerazzurri, rispetto alle occasioni passate, hanno due carte in più da mettere in gioco. L’esperienza di Beppe Marotta sui tavoli internazionali e l’approssimarsi della fine degli effetti del Settlement Agreement con l’Uefa.

L’età di Rabiot( 23 anni), la sua già lunga esperienza internazionale ed il ruolo in campo, ne fanno il giocatore perfetto per colmare la lacuna a metà campo sempre evidenziata da mister Spalletti. Marotta e Ausilio sanno che dovranno trottare di buona lena per non trovarsi spiazzati rispetto alla concorrenza e per regalare al mister un innesto che sarebbe decisivo per la conquista degli obbiettivi di questa stagione.

Fonte: Gianlucadimarzio.com