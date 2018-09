Quote scudetto: l’Inter insidia il Napoli. Juventus sempre favorita

Per i bookmaker bianconeri sempre favoriti, salgono le quotazioni scudetto dell’Inter

L’altra faccia del calcio giocato è da anni rappresentata dal calcio scommesse. Molti sono coloro che scommettono, già dalle prime giornate, su chi si aggiudicherà lo scudetto. Ma anche su chi saluterà la massima serie e chi conquisterà il pass per le Coppe Europee. Dopo ogni giornata disputata le previsioni e le quote dei bookmaker cambiano di continuo. Dopo la terza giornata è sempre la Juventus, capolista a punteggio pieno, a essere la favorita, quotata a 1,33. Discorso inverso per il Napoli che, fresco di sconfitta contro la Sampdoria, è quotato a 8,00.

Sale al terzo posto quotata a 10,00 l’Inter dopo la bella vittoria contro il Bologna, scavalcando la Roma. Giallorossi, infatti, sono passati da 12,00 a 14,00. Il Milan ha iniziato a recuperare qualche punto ed è quotato a 17,00 seguito dalla Lazio a 81,00. Atalanta e Fiorentina, sempre proiettate verso la parde sinistra della classifica, sono quotate a 151,00. Per i bookmaker, quindi, al momento rimane il Napoli come antagonista principale della Juventus, ma l’Inter è in netta ripresa. Gli scommettitori sono avvisati.