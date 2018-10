Psv Tottenham: inglesi ancora senza il top player. Altri problemi per Pochettino

Psv Tottenham, la squadra inglese deve fare i conti con le assenze e dovrà fare ancora a meno del top player e un altro giocatore fondamentale è in dubbio

Psv Tottenham, alle 18:55 si giocherà il match tra i due club che fanno parte del gruppo B, quello in cui c’è anche l’Inter. Un incontro decisivo, con le due squadre ferme a 0 punti. C’è solo la vittoria come obiettivo, un pareggio non servirebbe nè al Psv, nè al Tottenham, visto che Inter e Barcellona guidano il girone con 6 punti.

Un match che non vedrà Dele Alli in campo. Il fantasista del Tottenham sta recuperando da un problema muscolare, ma il tecnico Pochettino non potrà contare sull’estro del giocatore inglese. Oltre ad Alli, da valutare le condizioni di un altro perno fondamentale degli Spurs: Christian Eriksen. Il giocatore danese è stato convocato per la sfida di questa sera. In conferenza stampa, Pochettino ha dichiarato che non sa ancora se schiererà dal primo minuto Eriksen. Il centrocampista è il regista della squadra inglese, un elemento fondamentale nel gioco offensivo del Tottenham. Contro il Psv, molto probabile la sua presenza nei novanta minuti, se non dall’inizio, a partita in corso.